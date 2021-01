De politie en de Mobiele Eenheid (ME) hebben woensdagavond een groep van ongeveer tweehonderd mensen weggestuurd van de Grote Markt in Groningen. Via sociale media waren ze opgeroepen om te komen demonstreren en rellen in de binnenstad.

Rond 20.00 uur kwamen er ongeveer tweehonderd mensen naar het centrum. De politie was echter al in groten getale aanwezig. De groep werd verzocht om voor 21.00 uur de binnenstad te verlaten. Hier gaf de menigte grotendeels gehoor aan en er ontstonden geen ongeregeldheden.

Een groot deel van de groep was nieuwsgierig naar de oproep. Ook zouden er tientallen supporters van FC Groningen aanwezig zijn geweest.

De politie Groningen heeft een minderjarige jongen uit Zuidhorn aangehouden. Hij zou in een chatgroep hebben opgeroepen tot rellen en het meenemen van benzine, meldde de politie woensdagavond.