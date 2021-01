Loppersum en omgeving werden woensdag rond 14.30 uur opgeschrikt door een aardbeving. De beving in de provincie Groningen had een magnitude van 1.9.

Dit is de tweede aardbeving in vier dagen tijd. Zondag werd ook al melding gemaakt van een aardbeving in Tjuchem. Deze had eveneens een magnitude van 1.9.

Op sociale media melden mensen de aardbeving duidelijk gevoeld te hebben.