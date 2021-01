De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag met groot materieel uitgerukt naar de Vondelflat in Groningen. Ter plaatse bleek dat er iets mis was gegaan bij het bakken van tosti's.

De melding over een brand in de Vondelflat kwam even voor middernacht bij de brandweer binnen. Die rukte vervolgens uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker.

Eenmaal bij de flat bleek dat er van brand geen sprake was, maar dat aangebrande tosti's de oorzaak van de rookontwikkeling waren.

De brandweer heeft de kamer geventileerd en kon daarna terug naar de kazerne.