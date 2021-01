Groningen en Rotterdam vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum va het International Film Festival Rotterdam. Vanwege de coronamaatregelen is de jubileumeditie van 1 tot 7 februari dit jaar online.

IFFR in Groningen is dé kans om onbekende, internationale parels te verkennen of de grote titels van het komende filmjaar alvast te ontdekken. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen vindt het festival deze keer noodgedwongen online plaats. Van 1 tot en met 7 februari presenteert IFFR in Groningen acht zogenoemde Limelight-titels on demand. Deze titels zijn te vinden op Platform F.



De Limelight-selectie van het filmfestival bevat de titels van grote regisseurs die in het komende filmjaar in première gaan. Filmbezoekers krijgen dus een voorpremière van langverwachte titels van 2021.



Forum Groningen presenteert acht IFFR-titels on demand. De films zijn 72 uur lang te bekijken in de periode van 1 tot en met 7 februari. Ook vertoont het Forum een aantal festivalhits van vórig jaar in zijn onlinezaal Picl. En natuurlijk zijn er inleidingen, talkshows en bijzondere gesprekken die online bij te wonen zijn. Het programma is bekend en de kaartverkoop voor de online vertoningen is gestart.

Fysiek IFFR-films kijken kan dit jaar ook in Groningen. Dat deel van het festival is doorgeschoven naar 3 t/m 6 juni.