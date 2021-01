Medewerkers van WIJ Groningen zijn tijdens de avondklok preventief aanwezig van 20.30 tot 21.45 uur in de Groningse wijken en straten. Dit is de uitkomst van een overleg tussen WIJ Groningen, de gemeente Groningen en de politie. Afgelopen zaterdag was er al een pilot.

Afgelopen zaterdag- en gisteravond waren onze medewerkers in overleg met de gemeente en politie al actief. "Dit is dusdanig goed bevallen dat wij gedurende de gehele periode van de avondklok, dus tot en met 9 februari, aanwezig zijn op straat", aldus adjunct-directeur Geth Kuin van WIJ Groningen.



De medewerkers van WIJ Groningen handhaven niet, maar zijn puur preventief aanwezig. "Dat betekent dat wij inwoners wijzen op de avondklok, mochten zij na 21.00 uur nog op straat zijn. Dat werd de eerste twee avonden ook gewaardeerd door de inwoners. Wij wijzen hen erop wat de consequenties zijn als ze na 21.00 uur op straat zijn, namelijk een mogelijke boete van 95 euro, als zij zonder geldige reden op straat bivakkeren", aldus Geth Kuin.



Groningen kende geen rellen zoals die in vele steden van het land zich wel afspeelden de afgelopen dagen. "Wij gaan er niet vanuit dat dit hier ook gebeurt, hoewel je dat natuurlijk nooit zeker weet. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan staat de veiligheid van onze mensen voorop en is het zaak dat zij zich zo snel mogelijk naar huis begeven. Onze taak is puur preventief, wij zijn niet verantwoordelijk voor de handhaving. Daar is de politie voor", aldus Geth Kuin.