De politie en de Mobiele eenheid (ME) waren maandagavond preventief in de binnenstad van Groningen aanwezig. Op sociale media circuleerden berichten dat op de Grote Markt een protest tegen de avondklok zou plaatsvinden, maar de avond is rustig verlopen.

Ook voor komende dagen circuleren er op sociale media oproepen voor een protest op de Grote Markt tegen de avondklok. De politie laat weten alert te zijn. "We houden de signalen in de gaten, en anticiperen op wat we zien en horen", aldus een politiewoordvoerder.



In Groningen bleef het rustig, maar in verschillende andere steden braken voor de derde avond op een rij rellen uit. Met name in Rotterdam en Den Bosch was er veel onrust.