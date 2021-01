De Groningse politie is intensief bezig met het onderzoek van een oudere, onopgeloste moordzaak. Het gaat om de moord op Els Slurink in 1997, waar komende dinsdag in een uitzending van Opsporing Verzocht ook aandacht aan zal worden geschonken.

Psychologe Slurink werd op 21 maart 1997 dood in haar benedenwoning in Groningen gevonden. Een enkele steekwond in haar hart maakte een einde aan haar leven. Ze werd 33 jaar oud. Een dader werd nooit aangehouden.

Op dit moment vraagt de politie inwoners van Groningen om opnieuw mee te denken over de zaak. Sinds deze week wordt er met grote billboards met de tekst "het is nooit te laat om te praten" opnieuw aandacht gevraagd voor de dood van Slurink.