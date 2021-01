De politie heeft vrijdagavond zes personen aangehouden na een overval op een supermarkt aan de Kerklaan in Groningen. Bij de overval waren ongeveer tien personen betrokken. De vier andere verdachten zijn nog spoorloos.

De verdachten hebben bij de overval grof geweld gebruikt, zegt de politie. Ze drongen de winkel binnen, namen verschillende spullen mee en lieten een "chaos" achter.

De politie heeft met getuigen gesproken, maar is nog steeds op zoek naar mensen die meer over de overval of de verdachten weten. Zij worden verzocht contact op te nemen.