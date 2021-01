In de provincie Groningen mogen er tot 1 juni geen grootschalige evenementen georganiseerd worden, heeft Veiligheidsregio Groningen vrijdag besloten.

Het verbod is van toepassing op alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, festivals en paasvuren.

De veiligheidsregio volgt hiermee het beleid van Veiligheidsregio Drenthe op. "Natuurlijk voelt iedereen aan dat we nog langere tijd met coronamaatregelen zitten. Nu is er in ieder geval helderheid voor organisatoren van evenementen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen.



Het verbod zegt niets over het toelaten van publiek bij sportwedstrijden of in theaters. "Heel concreet kunnen we nu maar drie weken vooruitkijken. Met dit besluit proberen we al iets verder te kijken. Je moet toch lijnen uitstippelen, zodat organisatoren weten waar ze aan toe zijn."