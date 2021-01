De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft besloten extra studentpsychologen in te zetten, omdat er sprake is van een grote stijging in de psychische klachten onder studenten als gevolg van de coronacrisis.

De komst van extra psychologen heeft veel steun gehad van De Vrije Student. De partij van de Universiteitsraad heeft zich de afgelopen maanden ingezet om de lange wachtrijen bij de studentpsychologen terug te dringen.

"Dit is een belangrijke stap in het erkennen van de zware psychologische druk waar veel studenten mee te kampen hebben", zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. "Uit recent onderzoek blijkt dat een op de drie studenten zijn leven beoordeelt met een zware onvoldoende. Daarnaast zien we een grote stijging in de psychische klachten onder studenten als gevolg van de coronacrisis. Die problemen moeten wij het hoofd bieden, zeker in tijden waarin sociale contacten tot een minimum worden beperkt."

De studentpsychologen kampten voor de coronacrisis al eerder met lange wachtrijen. "Soms moesten studenten ruim drie maanden wachten op een afspraak, dat is natuurlijk veel te lang", aldus Meijer.

De studentenpartij hoopt dat het niet bij een tijdelijke maatregel blijft en wil zich ook inzetten voor het verlagen van de studiedruk.