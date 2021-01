De voorbereidingen voor de sloop van de noordzijde van het viaduct over de Paterswoldseweg in Groningen zijn begonnen. Het gaat om het deel van de viaduct dat ligt aan de kant van de Muntinglaan. De werkzaamheden duren tot eind maart.

De onderdoorgang van de viaduct moet enkele keren worden afgesloten voor de veiligheid. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen er dan niet doorheen.

In drie fases wordt het huidige viaduct over de Paterswoldseweg vervangen. Om het viaduct te vervangen, is naast het bestaande viaduct in 2020 een tijdelijk viaduct geplaatst. Dit was de eerste fase van het bouwplan. In de tweede fase wordt de noordzijde van het viaduct gesloopt en gebouwd. Dit zal in de loop van 2021 gebeuren. In 2022 zal de sloop en de bouw van de zuidzijde van het viaduct plaatsvinden.

Omwonenden ondervinden veel geluidsoverlast van het tijdelijke viaduct. Hierom is woensdag de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg tijdelijk verlaagd naar 50 kilometer per uur. Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn op zoek naar een permanent oplossing.