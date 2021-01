In de regio Groningen heerst veel teleurstelling over het besluit van gedeputeerde Fleur Gräper om iets meer dan 59 miljoen euro voor de verdubbeling van de N33 richting Appingedam te gebruiken om de tekorten bij de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen te dichten. De plannen werden dinsdagavond bekendgemaakt.

De gemeentes Het Hogeland, Midden-Groningen en Eemsdelta en de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) willen dat de N33 alsnog zonder vertraging wordt aangepakt.

Volgens wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland gaat het om een vervelende verrassing van Gräper. "Wij betwisten de noodzaak van continuïteit in het project ringweg niet. Maar dat dat ten koste moet gaan van projecten in de regio, waaronder verdubbeling van de N33, is moeilijk te verteren."

Wethouder Hans Ronde van Eemsdelta vindt de N33 van levensbelang voor de bereikbaarheid van de regio. De werkgevers in de Eemshaven en de haven van Delfzijl, verenigd in de SBE, zijn ervan overtuigd dat de verdubbeling uiteindelijk wel doorgaat.

Het Hogeland wil ook oplossing voor Wunderline

De gemeente Het Hogeland roept ook op om een oplossing te vinden voor de Wunderline, de snelle treinverbinding naar Duitsland. Ook uit dat projectbudget werd bijna 19 miljoen euro gehaald voor de Ring Zuid.

"De projecten zijn van groot regionaal belang", zegt wethouder Dijkhuis. "Als de provincie Groningen dat echt erkent en geloofwaardig wil blijven, dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden."

SBE benadrukt verder dat de verdubbeling van de N33 in 2016 is toegezegd door de provincie. "De toezegging was resoluut", zegt voorzitter Frans Musters. "Het draagvlak is ondertussen alleen maar groter geworden, want de N33 zorgt niet alleen voor ontsluiting van de havens en bedrijvigheid, maar ook van de aanliggende gemeenten."