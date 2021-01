De aanpak van de zuidelijke ringweg gaat de provincie Groningen zeker 78 miljoen euro meer kosten dan eerder was begroot, zo werd dinsdag duidelijk op een persconferentie van de provincie. Het financiële gat is mogelijk nog groter, omdat niet bekend is geworden welk deel van het verlies voor de rekening van Aannemerscombinatie Herepoort komt.

Voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg was een budget van 642 miljoen euro beschikbaar. Het project kwam echter in zwaar weer te zitten. Inmiddels is er al sprake van een vertraging van drie jaar. Ook werd bekend dat die vertraging veel geld gaat kosten. Over de verdeling van de pijn is lang onderhandeld.

Gedeputeerde Fleur Gräper maakte dinsdagavond bekend dat er nu een akkoord is tussen de provincie en de bouwers van de weg. Ook is nu bekend geworden dat de provincie zeker 78 miljoen euro aan meerkosten voor de rekening krijgt. Ook zijn er afspraken gemaakt over een maximale uitloop van drie jaar.

Het geld wordt voor twee derde uit een pot gehaald waar de verbreding van de N33 naar Appingedam van zou worden betaald. Ook de aanleg van de Wunderline, een snelle treinverbinding naar Duitsland, komt onder druk te staan. Een derde van het benodigde bedrag komt uit die pot. De trein naar Stadskanaal lijkt niet in de problemen te komen. Er wordt door de provincie wel gekeken of de projecten uiteindelijk wel kunnen worden uitgevoerd.

Het financiële gat voor de aanleg van de nieuwe ringweg is waarschijnlijk nog hoger. Ook Herepoort lijdt verlies. Hoe hoog dat bedrag is, wordt niet bekendgemaakt. Volgens de provincie zijn dat bedrijfsgevoelige gegevens, die het bedrijfsbelang van de partijen in de aannemerscombinatie kunnen schaden. Gräper heeft besloten om die schadepost dan ook niet openbaar te maken.