De Nacht van Groningen is dit jaar van de kalender gehaald vanwege de coronamaatregelen. De twintigste editie van het populaire hardloopevenement zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum in 2022.

Met het oog op de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis is het vrijwel uitgesloten dat de Nacht van Groningen op 6 maart op een veilige manier zou kunnen doorgaan. "De volksgezondheid gaat voor alles", zegt organisator Michelle Mencke.

"Wij willen in deze onzekere tijd geen valse hoop bieden en vroegtijdig duidelijkheid geven. Daarnaast willen we de jubileumeditie graag groots vieren samen met onze deelnemers. De kans hierop is groter wanneer we de twintigste editie verplaatsen naar 2022."

Het evenement omvat vier afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer, 10 Engelse mijl en de halve marathon.