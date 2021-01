Van eind januari tot eind maart zijn er verschillende afsluitingen van de Paterswoldseweg in Groningen onder het viaduct van de zuidelijke ringweg door. Zo wordt de onderdoorgang voor autoverkeer drie weekenden afgesloten in beide richtingen.

De afsluitingen zijn nodig omdat Combinatie Herepoort het noordelijke deel van het viaduct over de Paterswoldseweg gaat slopen.

De sloopwerkzaamheden zijn maandag gestart. In het weekend van vrijdag 29 januari tot maandag 1 februari is de Paterswoldseweg afgesloten voor autoverkeer onder het viaduct door. Fietsers en voetgangers hebben dan wel doorgang.

In de weekenden van 5 tot 8 februari en van 19 tot 22 maart is de onderdoorgang dicht voor al het verkeer. In dat laatste weekend is ook de zuidelijke ringweg dicht tussen het Julianaplein en afrit 36 Groningen-West voor verkeer richting Drachten/Zuidhorn.



Auto- en busverkeer kunnen omrijden via de Parkweg - Brailleweg - Vondellaan - Van Iddekingeweg en Overwinningsplein. Fietsers worden omgeleid via de Muntinglaan - fietspad Hoornsediep en Laan van de Vrede.