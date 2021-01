De politie heeft op bijna honderd plaatsen in de stad Groningen affiches verspreid waarmee aandacht wordt gevraagd voor de onopgeloste moord op de toen 33-jarige Els Slurink in 1997.

De psycholoog werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Ze overleed als gevolg van een steekwond, recht in haar hart.

De afgelopen 24 jaar probeerde de politie meermaals de zaak op te lossen. Tot op de dag van vandaag is niemand aangehouden. Nog altijd is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de laatste momenten van het leven van het slachtoffer.

"Er moeten één of meerdere mensen zijn die iets kunnen vertellen over deze zaak", aldus de politie, die hoopt dat mensen alsnog willen praten. Het communicatieoffensief is het eerste in de nieuwe landelijke aanpak van cold cases, met als motto 'Het is nooit te laat om te praten'.

De hoofdofficier van justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader(s).