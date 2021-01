Een felle en uitslaande brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een monumentale boerderij aan de Stadsweg in de stad Groningen in de as gelegd. Er vielen geen gewonden.

Toen de brandweer 's nachts ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Al snel bleek dat de schuur van de boerderij als verloren kan worden beschouwd. De brandweer probeerde vervolgens het woondeel te redden, maar uiteindelijk sloegen ook daar de vlammen om zich heen.



De vuurzee was in de wijde omtrek te zien. Vanwege de rookontwikkeling is een NL Alert verstuurd. In de omliggende straten en tuinen van het betreffende pand zijn asresten van het rieten dak aangetroffen. Bewoners wordt geadviseerd om de asdeeltjes op te ruimen en auto's af te spoelen. Er is geen asbest vrijgekomen.