De gemeente Groningen wil in maart beginnen met de aanleg van de Kattenbrug. De Kattenbrug verbindt het Gedempte Kattendiep met het Schuitendiep en is een belangrijk onderdeel van de nieuwe busroute langs de oostkant van de binnenstad.

Naar verwachting is de brug eind dit jaar klaar voor gebruik. Ook is dan de omgeving rondom de brug opnieuw ingericht tot een aantrekkelijke nieuwe verblijfsplek aan de Diepenring met veel nieuwe bomen, zitjes en extra groen.



In maart begint dan, als alles meezit, de echte bouw van de brug en het opnieuw inrichten van de omgeving. Aan de westzijde komt een laaggelegen kade, waarbij de nieuwe hoge kade weer op dezelfde plek komt te liggen als voor de wegverbreding in de jaren zestig.

In de loop van dit jaar worden 28 nieuwe bomen geplant en wordt veel extra groen aangelegd. Aan het eind van het jaar is hier dan een nieuw stukje binnenstad ontstaan, met een groene en aantrekkelijke plek langs het water om te verblijven.

De Kattenbrug is dan onderdeel van de nieuwe busroute langs de oostkant van de binnenstad. Bussen rijden vanaf het Gedempte Zuiderdiep, via het Gedempte Kattendiep over de Kattenbrug, heen en terug langs de Diepenring. In de loop van dit jaar worden voor deze route ruime bushaltes aangelegd bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis. Van de Grote Markt zijn de bussen dan verdwenen, zodat ook daar het herinrichten kan beginnen.