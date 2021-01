Alle 4.000 acute zorgmedewerkers van de noordelijke ziekenhuizen zijn gevaccineerd. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdag. Het gaat daarbij om medewerkers van de Intensive Care, de Spoedeisende hulp en verpleegkundigen en artsen van coronaverpleegafdelingen.

Groningen startte woensdag 6 januari met het vaccineren van medewerkers van het UMCG, daarna volgden de acute zorgmedewerkers van de andere ziekenhuizen.



Vrijdag start in Groningen de vaccinatie van verpleeghuismedewerkers. In het hele noorden zullen de komende drie weken ongeveer 20.000 medewerkers uit de verpleeghuizen worden gevaccineerd.



Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland staat de zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverpleging nog steeds onder hoge druk, door onder andere uitval van het personeel.



Er wordt intensief samengewerkt om oplossingen te zoeken, stelt het Netwerk. Zo biedt Defensie op meerdere plekken in Groningen en Drenthe actief ondersteuning aan, en ook studenten bieden een helpende hand.



Ook de druk op de noordelijke ziekenhuizen is onverminderd hoog, ondanks een lichte daling in het aantal coronabesmettingen.