Door de coronacrisis en de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, is het in de stad Groningen een stuk rustiger op de weg. Dat blijkt woensdag uit een ranglijst van de TomTom Traffic Index.

In de spits hadden weggebruikers vorig jaar gemiddeld 27 procent minder vertraging dan het jaar ervoor. Ondanks die daling staat Groningen nog altijd in de top vijf van steden met de meeste vertraging in het verkeer. Haarlem staat bovenaan, gevolgd door Den Haag en Nijmegen op de tweede en derde plaats.



Door drukte op de weg duurde een gemiddelde autorit in Groningen 20 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn. Dit betekent dat automobilisten zes minuten langer deden over een rit van een half uur. Vergeleken met 2019 is dat een daling van 17 procent, aldus TomTom. In de spits was de extra reistijd bijna negen minuten bij een rit van een half uur.



Voor de coronacrisis stond de automobilist in Groningen het langst in de file op dinsdag 14 januari. Een autorit van een half uur duurde op die dag in Groningen bijna elf minuten langer. Tijdens de coronacrisis was vrijdag 21 augustus de drukste dag, met een extra reistijd van twaalf minuten op een autorit van een half uur. Werkzaamheden op de zuidelijke ringweg zorgden die dag voor veel file.

De rustigste dag tijdens de coronacrisis was 29 maart. Dit was de eerste zondag na de persconferentie van 23 maart waarin de eerste strenge coronamaatregelen werden aangekondigd.