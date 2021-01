Tientallen winkels in de binnenstad van Groningen zullen het niet gaan redden als het kabinet niet snel met betere steunmaatregelen voor de retail komt, zegt Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club (GCC).

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de lockdown tot en met dinsdag 9 februari wordt verlengd. "Het water staat de winkeliers nu al tot boven de lippen", aldus Bos.

Volgens hem zijn met name de "stamp- en stampvolle" magazijnen een probleem. "Die liggen vol met onverkochte en vergankelijke winter- en feestkleding. Dat is straks niets meer waard." In sommige gevallen gaat het om voorraden met een waarde van 1 miljoen euro, weet de voorzitter.



Hij wijst op de huidige compensatiemaatregelen waarbij een ondernemer per 100.000 euro aan voorraad een vergoeding van maximaal 2.800 euro krijgt. "Absurd" en "een druppel op de gloeiende plaat", vindt Bos, die pleit voor een vergoeding van in ieder geval een kwart van de voorraad. "Want op deze manier is er ook geen geld om straks de zomer- en voorjaarscollecties te betalen."



"Als het kabinet niet gauw over de brug komt, zullen niet alleen de zwakke, maar ook gezonde winkels en masse omvallen. Dat heeft grote gevolgen", aldus de voorzitter van GCC. "Veel leegstand, om maar eens wat te noemen, maar ook werkloosheid en een minder aantrekkelijke binnenstad, met alle economische gevolgen van dien."