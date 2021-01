De provincie Groningen wordt steeds aantrekkelijker voor inwoners uit de Randstad. blijkt dinsdag uit het percentage hypotheekaanvragen in Groningen. Volgens De Hypotheker zijn de aanvragen met 35 procent gestegen.

Steeds vaker verhuizen mensen uit de Randstad naar Groningen. Dat heeft onder meer te maken met de verzadigde woningmarkt in de Randstad. Een andere reden dat meer mensen verhuizen naar de provincie Groningen is omdat thuiswerken sinds de coronacrisis een algemeen geaccepteerde norm is geworden, aldus De Hypotheker.

"Door de opdrogende huizenmarkt in de vier grote steden zien we al enige tijd dat veel huizenkopers uitwijken naar randgemeenten. Hoewel vorig jaar sprake was van een lichte stijging van het woningaanbod in de grote steden, blijft de vraag voorlopig nog vele malen groter dan het aanbod", zegt Bert Masson van De Hypotheker in Groningen.

De hypotheekadviseur verwacht dat de prijzen van woningen in Groningen en Drenthe verder zullen stijgen door deze toegenomen vraag vanuit de Randstad. Masson: "We zien dat provincies waar nog enigszins sprake is van een gezonde woningmarkt - bijvoorbeeld Overijssel en Groningen - steeds populairder worden."

"Hiermee is de kern van het probleem echter niet opgelost. Het woningtekort breidt zich nu verder uit naar andere delen van Nederland. Een groei van het woningaanbod blijft dan ook hard nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen."