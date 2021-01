De gemeente Groningen is zeer tevreden met het recordaantal nieuwbouwwoningen dat in 2020 is opgeleverd. Ze verwacht dit record in 2021 weer te breken.

In totaal werden in het afgelopen jaar negentienhonderd huizen opgeleverd. Volgens de Groningse wethouder voor Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf (PvdA) is dit een record.

Het gaat om sociale huurwoningen en koopwoningen voor jongeren. Zowel hoogbouw als grondgebonden woningen zijn meegerekend.