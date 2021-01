Het fietspad door Park Selwerd in Groningen is de komende twee weken dicht. Het pad is vanaf donderdagochtend 7.00 uur tot vrijdag 22 januari 17.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden.

De afsluiting is nodig om een nieuw fietspad, dat parallel loopt aan de noordelijke ringweg, aan te sluiten op het huidige fietspad. Tijdens de werkzaamheden wordt er beton gestort.

Fietsers worden omgeleid via de Kometenstraat en de Zonnelaan. Het fietspad maakt onderdeel uit van een van de slimme fietsroutes naar de Zernike Campus.