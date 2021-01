In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen is woensdag gestart met de vaccinatie van de eerste acute zorgmedewerkers. De vaccins kwamen woensdag in alle vroegte onder politiebegeleiding aan bij het ziekenhuis.

Medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en het ambulancepersoneel zijn als eerste aan de beurt voor een prik.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat er landelijk 33.000 vaccins beschikbaar komen voor medewerkers in de acute zorg. De drie noordelijke provincies krijgen voor de vaccinatie van het acute zorgpersoneel 10,5 procent van deze vaccins.

In elke provincie is één ziekenhuis aangewezen van waaruit de zorgmedewerkers worden gevaccineerd. In Groningen is dat het UMCG, in Friesland het Medisch Centrum Leeuwarden en in Drenthe vindt het vaccineren plaats vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Het niet-acute zorgpersoneel kan zich vanaf 15 januari laten vaccineren. Dat gebeurt dan in MartiniPlaza in Groningen.