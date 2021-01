De McDonald's in Stadskanaal in Groningen is in de nacht van maandag op dinsdag verwoest door een grote brand. Niemand raakte gewond.

De brandweer kreeg rond 4.40 uur een melding over een brand in het restaurant aan het Hoogveen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de brand al uitslaand. Daarom is opgeschaald naar een grote brand. Er werden meerdere brandweerkorpsen ingezet om het vuur te bestrijden.



De rookpluimen waren in de wijde omtrek te zien. Omdat er veel rook richting Nieuw-Buinen trok, werd een NL-Alert uitgestuurd met de waarschuwing om ramen en deuren te sluiten.



Rond 6.20 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Naar verluidt gaat het nablussen tot het einde van de ochtend duren. Daarbij komt er ook nog lange tijd rook vrij.

Er was niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.