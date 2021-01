Aan de Middenweg in Hoogkerk, vlak bij Groningen, is zaterdagavond een caravan in vlammen opgegaan. De politie houdt rekening met brandstichting.

De hulpdiensten kregen rond 22.00 uur een melding van de caravanbrand aan de Middenweg in Hoogkerk. Ze rukten massaal uit. Ter plaatse gekomen bleek de caravan volledig in brand te staan.



De brandweer wist het vuur met meerdere waterstralen onder controle te krijgen. Zo werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning. Na ongeveer een half uur werd het sein brand meester gegeven.