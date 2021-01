Een man is vrijdagavond op de Kardingermaar in Groningen beroofd van zijn elektrische fiets. De dader kon later door de politie worden aangehouden.

De verdachte ging er na de beroving direct vandoor. Het slachtoffer belde direct de politie waarna Burgernet werd ingezet.



Niet veel later kon de verdachte aan de Korreweg in de kraag worden gevat. Het slachtoffer kon zijn fiets ophalen bij het politiebureau.