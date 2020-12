Patiënten in het Martini Ziekenhuis in Groningen mogen vanaf donderdag maximaal één keer per dag één bezoeker ontvangen. Kinderen tot dertien jaar mogen wel mee op bezoek.

Het bezoek is mogelijk tussen 11.00 en 20.00 uur.



De aangescherpte maatregel geldt niet voor de intensive care, de COVID-cohortafdeling, de verpleegafdelingen Kinderen, Pasgeborenen en Verloskunde en de stroke unit. Deze afdelingen hebben een eigen bezoekregeling.

Patiënten in het UMCG mogen per dag twee mensen ontvangen, maar niet tegelijkertijd.