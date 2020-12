Het ministerie van Defensie houdt het verzoek van de veiligheidsregio's Groningen en Twente om hulp te bieden aan verpleeg- en verzorgingstehuizen in beraad. Het ministerie laat weten altijd bereid te zijn om noodhulp te bieden, maar dat alleen te doen als het niet anders kan, aldus een woordvoerder van het minsterie maandag tegenover het Dagblad van het Noorden.

De veiligheidsregio's Groningen en Twente stuurden zondag een brandbrief aan verschillende ministeries waarin ze vroegen om militaire ondersteuning in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Defensie laat weten bereid haar steun te geven als dat nodig is. De woordvoerder laat aan het Dagblad van het Noorden echter wel weten dat de voorraad artsen en verpleegkundigen van Defensie "niet onuitputtelijk is".

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen schreef namens de veiligheidsregio dat de nood "ongekend hoog is". Het aantal besmettingen neemt toe in de zorgcentra en tegelijkertijd wordt het personeelstekort groter vanwege ziekteverzuim. "Ik doe een klemmend beroep op u om deze ondersteuning op zeer korte termijn te bieden", aldus Schuiling.

Schuiling heeft ook steun gekregen van de landelijke voorzitter van de Nederlandse veiligheidsregio's, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Ook volgens Bruls is de nood hoog en daarom gaat hij maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in gesprek over de inzet van het leger in de zorg.