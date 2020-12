Groningen behoort bij de beste steden van Europa om in te wonen, voor wie onder de veertig is. Dat schrijft de grote Engelse krant The Sunday Times.

The Times heeft een overzicht gemaakt van de twintig leukste steden van Europa voor jongeren. Daarin worden steden genoemd als Porto, Helsinki of Malmö. Maar ook Nicosia, Palermo, Toulouse en Las Palmas staan op de lijst.

"Onze lijst bevat ook minder bekende Europese adressen. Neem bijvoorbeeld Groningen. Een kleine stad met kanalen die er kris kras doorheen gaan, die een jonger, leefbaarder (en veel goedkoper) alternatief bieden voor Amsterdam. Plus een universiteit die meer dan honderd Engelstalige studies in het Engels aanbiedt", aldus het artikel.