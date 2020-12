De politie heeft op vrijdagavond, op Eerste Kerstdag, een trekker van de A28 gehaald. De bestuurder verklaarde dat hij op weg was om sigaretten te halen.

Bij de politie waren meerdere meldingen van automobilisten binnengekomen dat er op de A28 in de richting van Haren een trekker op de snelweg zou rijden.



Omdat het niet toegestaan is om met een landbouwvoertuig over de snelweg te rijden, werd de trekker aan de kant gezet.

Na controle bleek dat de bestuurder teveel gedronken had. De agenten hebben proces verbaal tegen de bestuurder opgemaakt.