GGD Groningen begint op maandag 18 januari met vaccineren tegen COVID-19. De priklocatie is MartiniPlaza. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Het is de bedoeling dat er driehonderd tot vijfhonderd mensen per dag ingeënt worden.

De vaccinatielocatie bevindt zich aan de voorzijde van MartiniPlaza en is strikt gescheiden van de testlocatie die zich aan de achterzijde van het complex bevindt.



Volgens de GGD gaat het om een zogenoemde walk-inlocatie. Na de vaccinatie kunnen mensen de priklocatie via een aparte uitgang verlaten. Mensen die met de auto komen, kunnen er gratis parkeren.



De eerste groep die voor toediening van het BioNTech/Pfizer-vaccin in aanmerking komt, zijn zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.



In een periode van zes weken zullen dagelijks - ook in de weekenden - ongeveer driehonderd tot vijfhonderd zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Ze moeten twee doses krijgen om voldoende beschermd te zijn. De tweede prik moeten ze drie weken na de eerste krijgen.