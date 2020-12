5.951 Groningse kinderen uit gezinnen met een Stadjerspas kunnen een cadeaukaart ter waarde van dertig euro tegenmoet zien. De cadeaukaart kunnen ze de komende weken gebruiken om iets te kopen in een supermarkt.

De kaart is tot stand gekomen door samenwerking van onder meer enkele grote supermarkt-filialen, het Ondernemersfonds Groningen en het project Omarm Groningen. De cadeaukaart is geldig tot en met 10 januari 2021.

Projectleider Paul Spoelstra van de Stadjerspas is blij dat het gelukt is. "We doen dit voor de eerste keer zo in samenwerking met Albert Heijn franchise, Jumbo, het Ondernemersfonds Groningen en Omarm. Dat betekent uitzoeken en bespreken wat kan en hoe we het organiseren. Zo praktisch en makkelijk mogelijk, natuurlijk. En dat is gelukt."

AH Franchisers en Jumbo zijn blij dat ze een bijdrage kunnen leveren om kinderen van stadjerspashouders wat extra's te kunnen bieden in deze lastige tijden.

De cadeaukaarten moeten eerst geactiveerd worden. Daarna kan het bedrag besteed worden bij de vijf franchise-vestigingen van Albert Heijn en negen vestigingen van Jumbo in Groningen en Haren.