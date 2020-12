125.000 huishoudens in de provincie Groningen krijgen woensdag een kerstkaart in de bus, die geadresseerd is aan koning Willem-Alexander. De bewoners kunnen op de kaart hun wens voor Groningen voor 2021 opschrijven en aan de koning sturen. De actie is een initiatief van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

"We merken dat er nog steeds veel Groningse gezinnen in de problemen zitten vanwege schade, sloop of versterking of vanwege de waarde van hun huis of bedrijf. Het lijkt allemaal geregeld op papier, maar in werkelijkheid is er nog veel ongelijkheid, onrecht en onzekerheid", zegt voorzitter Jelle van der Knoop over de actie.



Op de voorkant van de kaart staat een cartoon van Eric van der Wal (Pluis) met de koning die de troonrede voorleest. De tekst luidt: "Laten we ook even weer dit jaar wat woorden besteden aan Groningen." Op de achterkant van de ansichtkaart is ruimte voor een persoonlijke wens.



Het adres van koning Willem-Alexander staat al voorgedrukt op de kaart. Een postzegels plakken is nog wel nodig.

De GBB hoopt dat er massaal gehoor wordt gegeven aan de actie. De ansichtkaart wordt tezamen met regionale bladen huis-aan-huis verspreid.