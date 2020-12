Bijna dertig locaties van kinderopvang SKSG hebben deze maand voor in totaal 7.650 euro aan houdbare en verse voedingsproducten en verzorgingsartikelen opgehaald voor de Voedselbank Stad Groningen. Er werden 153 kratten afgeleverd bij de voedselbank.

Ouders en verzorgers konden de afgelopen weken houdbare en verse voedingsproducten inleveren op de locatie waar hun kind opvang krijgt.

"Hiermee kunnen we onze cliënten zeker een paar maanden voorzien van een goedgevulde boodschappentas", zegt Jack Koops, secretaris bij Voedselbank Stad Groningen

In december hebben meerdere bedrijven en instellingen acties georganiseerd voor de voedselbank. "We verkeerden in de mooie positie dat er heel veel inzamelingen plaatsgevonden hebben, veel meer dan vorig jaar", aldus Koops.

"Met name scholen hebben zich massaal aangemeld om in te zamelen. Dit zal ongetwijfeld ook te maken hebben met onze oproep om vanwege de coronacrisis ons meer te ondersteunen."