De Groningse ic-afdelingen voor coronapatiënten raken vol. Volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), moeten Groningse patiënten mogelijk worden verplaatst naar andere regio's.

Van der Voort spreekt van een reëel scenario, meldt RTV Noord. Dat is opzienbarend, omdat Groningen maandenlang fungeerde als opvangplek voor patiënten uit bijvoorbeeld Noord-Brabant of de regio Rotterdam.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft uitgerekend dat Noord-Nederland goed moet zijn voor 10,5 procent van het totale aantal coronapatiënten op de ic. Daar zit een aantal aan vast. Als een regio boven zo'n maximum uitkomt, dan worden patiënten naar een andere regio verplaatst.

Volgens het UMCG is de helft van de noordelijke ic-bedden nu bezet met patiënten uit het noorden. De capaciteit is inmiddels uitgebreid en er worden geen patiënten uit andere regio's meer opgenomen. Van der Voort verwacht dat het aantal patiënten uit het noorden de komende tijd gaat toenemen.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in het noorden van Nederland kleiner is dan in de rest van het land, is de gemiddelde leeftijd van de besmette personen wel hoger. Daardoor is het aantal ic-patiënten relatief groot.

Het UMCG heeft de reguliere zorg al afgeschaald. Als de cijfers zich zo blijven ontwikkelen, dan moet er mogelijk nog meer reguliere zorg worden afgeschaald.