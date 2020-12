Een politiehond heeft zaterdagavond twee golfbaldieven opgespoord. Ze zaten verstopt in een vijver bij de golfbaan in Glimmen. Dat meldt de politie-eenheid Groningen-Zuid op Instagram.

De politie had van een oplettende burger een tip gekregen over een verdachte situatie. "Door goed speurwerk van politiehond Bluf vonden wij twee verdachte mannen in een vijver op de golfbaan", schrijft de politie.



De mannen hadden een zak vol golfballen bij zich en zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Hoeveel golfballen de mannen precies gestolen hadden, is onbekend.