DelfSail 2021 wordt uitgesteld, zo heeft de organisatie van het maritieme evenement in Delfzijl bekendgemaakt op de eigen website.

DelfSail zou eigenlijk plaatsvinden van 10 tot en met 13 juni 2021. De organisatie spreekt van een "grote teleurstelling voor het bestuur, de projectorganisatie, vrijwilligers, partners en lokale ondernemers".

Het evenement is volgens voorzitter Jan Koolhof niet te realiseren volgens de coronaregels. "Met schepen die niet bezocht mogen worden, bemanningen die niet van boord af mogen, publiek dat via toegangshekken gecontroleerd het terrein op moet komen en/of eerst getest moet worden, geen zinderende optredens; dat is niet de DelfSail zoals wij die kennen", aldus de voorzitter.

Het is nog niet bekend tot wanneer het maritieme evenement uitgesteld wordt.