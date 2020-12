Het aantal Groningers met een WW-uitkering is in november opnieuw gedaald. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, daalt de WW nu al enige maanden achtereen, zo meldt het UWV.

Eind november waren er 8.767 Groningers met een WW-uitkering. Dat zijn er 139 minder de maand ervoor.



Volgens het UWV daalde het aantal WW-uitkeringen in onder meer de sectoren onderwijs, zorg & welzijn en zakelijke diensten.

Vooral in de horeca stijgt de WW. Door het einde van het hoogseizoen in deze sector is het gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in het najaar stijgt. Maar de sluiting van de horeca door de gedeeltelijke lockdown speelt ook een rol, aldus het UWV.



Vergeleken met een jaar geleden telt Groningen meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak, zo verklaart het UWV. Eind november van dit jaar telde Groningen 950 meer WW-uitkeringen. Dat is 12,2 procent meer dan in november vorig jaar.