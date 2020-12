Doe het lekker zelf! Dat is de boodschap van de gemeente Groningen aan eigenaren van panden in de Peperstraat met betrekking tot het opruimen van hun afval.

Al ruim een week liggen er bergen afval in een steegje in de Peperstraat. Omdat het afval op particulier terrein ligt, moeten de eigenaren dit zelf binnen een week verwijderen. Zij zijn verantwoordelijk om het afval af te voeren of in een container te stoppen.



De eigenaren hebben dinsdag 8 december een brief van de gemeente gekregen met een dwangsom als het afval niet binnen de genoemde termijn verwijderd is.

Is het afval niet op tijd verwijderd, dan haalt de gemeente het op kosten van de eigenaren weg.