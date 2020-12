Groningen krijgt er een stadswijk met 2.500 tot 5.000 nieuwe woningen bij. De gemeente presenteerde donderdag plannen voor deze nieuwe wijk op het terrein van de oude Suikerfabriek.

De Suikerzijde wordt een nieuwe plek voor wonen, werken, leren en recreëren. De plannen zijn donderdag gepresenteerd door wethouder Roeland van der Schaaf (Wijkvernieuwing).



Uiteindelijk kunnen in De Suikerzijde 2.500 tot 5.000 woningen gebouwd worden. Omdat er veel vraag naar woningen in de stad is, worden de eerste huizen in het noordelijke deel van het gebied gebouwd. Dat is het gebied boven het spoor Groningen-Leeuwarden, dicht bij de binnenstad.



Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de wijk. Bovenal moet De Suikerzijde groen, klimaatbestendig en duurzaam worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het erfgoed en de ecologie.