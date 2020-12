Groningers kunnen in de maanden december en januari bij een drive-through in Winsum, Sappemeer en de stad Groningen gratis appel- en perenbomen ophalen. In totaal worden er vijfduizend bomen uitgedeeld. Afgelopen zomer werden al vierduizend perenbomen weggegeven.

Het gaat om een initiatief van Klimaatadaptatie Groningen en Meer Bomen Nu. De appel- en perenbomen zijn door corona niet verkocht en worden anders verbrand. Afgelopen zomer zijn ze vanuit de koelcel ingekuild op Gronings grondgebied.



Met het planten van de bomen kunnen Groningers hun omgeving vergroenen en hiermee klimaatbestendig maken. De bomen hebben al genoeg aan 3 vierkante meter, zo zeggen de initiatiefnemers.



Vanaf vrijdag 11 december om 12.00 uur kan er via klimaatadaptatiegroningen.nl/bomen een gratis e-ticket worden gereserveerd voor een tijdslot op een van de drie uitdeellocaties, in Groningen, Winsum en Sappemeer.



Doordat reserveren van een boom verplicht is, worden files voorkomen en kan er veilig worden uitgedeeld. Er kunnen alleen bundels van vijf bomen gereserveerd worden.