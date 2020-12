De werkzaamheden aan het station Groningen lopen waarschijnlijk een jaar vertraging op. Tijdens werkzaamheden aan de achterzijde van het station zijn namelijk archeologische vondsten gedaan.

In de bodem zijn fundamenten van historische gebouwen gevonden. Ook stuitte aannemer Strukton op "onvoorzien kabel- en leidingwerk".



Door de vondsten lopen de werkzaamheden fikse vertraging op, meldt ProRail. Daardoor kan de treinvrije periode in de zomer van 2022 niet worden gehaald. Omdat het om een zeer lange treinvrije periode gaat, kan die alleen in de zomer ingepland worden. De periode waarin er geen treinen rijden. wordt daarom waarschijnlijk verplaatst naar de zomer van 2023.



Tijdens deze periode wordt de busonderdoorgang ingeschoven en wordt een doorkoppeling aangelegd, zodat de treinen rechtstreeks van Winschoten naar Delfzijl en Veendam naar Eemshaven kunnen rijden.

Aannemer Strukton is momenteel bezig met het aanpassen van de planning. Vanwege de omvang van de werkzaamheden is dat nogal een klus, zegt ProRail.