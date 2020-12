Het tijdelijke viaduct dat over de Paterswoldseweg in Groningen is geplaatst blijkt voor veel geluidsoverlast te zorgen in de omgeving. Bij Aanpak Ring Zuid zijn de afgelopen tijd veel klachten binnengekomen van omwonenden. Combinatie Herepoort gaat op zoek naar oplossingen.

Het tijdelijke viaduct is geplaatst aan de zuidkant tegen het bestaande viaduct van de ringweg over de Paterswoldseweg. Sinds eind november rijdt hier het verkeer overheen richting het Julianaplein. Het viaduct is onderdeel van de tijdelijke weg die langs de Laan van de Vrede is gebouwd. De tijdelijke weg en het viaduct zijn nodig om het bestaande viaduct te kunnen vervangen.



"We vinden de geluidsoverlast erg vervelend voor de buurt", zegt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. "We willen weten wat de oorzaak is en of er oplossingen zijn om de overlast te beperken. De komende dagen gaan we geluidsonderzoek doen en gaan we in gesprek met de eigenaar van de brug. Zodra bekend is wat de mogelijkheden zijn, zullen we dat aan de bewoners laten weten."