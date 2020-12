Tussen Groningen en Assen rijden zaterdag en zondag geen treinen vanwege werkzaamheden aan een spoorovergang in Tynaarlo. De NS zet bussen in.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd die kan oplopen tot dertig minuten. Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

Aangezien er in het weekend ook werkzaamheden zijn aan de zuidelijke ringweg van Groningen, is de verwachting dat het extra druk is op de wegen in en om de stad. Volgens Groningen Bereikbaar is het daardoor mogelijk dat de bussen wat langer onderweg zijn.