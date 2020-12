Bij een brand in een flatwoning aan de Illegaliteitslaan in Groningen is zondagochtend een persoon gewond geraakt.

In eerste instantie ging de brandweer er vanuit dat er mogelijk nog iemand binnen was. Daarom werd er uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand en rukte ook een tweede blusvoertuig uit.



Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat iedereen al buiten stond. De brand was vervolgens snel onder controle.