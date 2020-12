De zuidelijke ringweg in Groningen is van vrijdag 4 december om 20.00 uur tot zaterdag 5 december om 10.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Europaweg en de Kieler Bocht.

Het verkeer richting Drachten wordt bij knooppunt Westerbroek van de weg afgeleid en rijdt dan via de oprit Europaweg weer de zuidelijke ringweg op.



Het verkeer richting Hoogezand wordt omgeleid via de Europaweg, Herningweg, Bergenweg en komt dan bij de oprit Kieler Bocht weer op de ringweg.