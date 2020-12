Een jongen van dertien jaar is woensdagmiddag op de Metaallaan in Groningen door meerdere jongens geschopt en geslagen. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie wilde de jongen rond 16.50 uur in een lijnbus stappen, toen hij door een andere jongen uit de bus getrokken werd. Het slachtoffer werd vervolgens door meerdere verdachten geslagen en geschopt, onder meer tegen zijn hoofd.



De jongen heeft in ieder geval diverse kneuzingen aan zijn hoofd en lichaam opgelopen.



De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten.