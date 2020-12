Op het carillon van de Martinitoren worden elke dinsdag tot en met 26 januari verzoeknummers van thuiswerkers gespeeld.

Werkgevers kunnen in het Radio Noord-programma Babette op Noord, elke dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur, een verzoeknummer insturen voor medewerkers die vanwege de coronacrisis thuiswerken. In ruil daarvoor moeten ze een donatie doen aan de Stichting Martinikerk, dat het geld gebruikt voor onderhoud aan de kerk.



De nummers die tijdens het radioprogramma worden aangevraagd, worden dezelfde middag nog gespeeld.



Ook particulieren kunnen in de maanden december en januari een verzoeknummer indienen. Dat kan elke zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur bij de Martinitoren.